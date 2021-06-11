Украинские диверсанты убили пятерых ополченцев на посту в ЛНР

Украинские диверсанты совершили нападение на наблюдательный пост на территории самопровозглашённой Луганской народной республики. В ходе столкновения погибли пять ополченцев. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Его слова передаёт РИА Новости.
Он отметил, что диверсию совершили члены группы отдельного центра специальных операций «Запад». Это бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ.
На наблюдательном посту Народной милиции в районе населённого пункта Голубовское в ЛНР были хладнокровно убиты пятеро ополченцев, — сказал Филипоненко.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР.
В апреле 2021 года украинский военный погиб в результате обстрелов в Донбассе. Ещё один получил ранения и был госпитализирован.
В пресс-центре штаба операции Объединённых сил Украины заявили, что в течение суток ополченцы 10 раз нарушили режим прекращения огня. В девяти случаях были обстреляны позиции ВСУ и зафиксирован пролёт беспилотного летательного аппарата.