Украинские диверсанты убили пятерых ополченцев на посту в ЛНР

https://static.news.ru/photo/09b0ed32-cacd-11eb-8f9e-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

Украинские диверсанты совершили нападение на наблюдательный пост на территории самопровозглашённой Луганской народной республики. В ходе столкновения погибли пять ополченцев. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Его слова передаёт РИА Новости.

Он отметил, что диверсию совершили члены группы отдельного центра специальных операций «Запад». Это бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ.

На наблюдательном посту Народной милиции в районе населённого пункта Голубовское в ЛНР были хладнокровно убиты пятеро ополченцев, — сказал Филипоненко.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР.

В апреле 2021 года украинский военный погиб в результате обстрелов в Донбассе. Ещё один получил ранения и был госпитализирован.

В пресс-центре штаба операции Объединённых сил Украины заявили, что в течение суток ополченцы 10 раз нарушили режим прекращения огня. В девяти случаях были обстреляны позиции ВСУ и зафиксирован пролёт беспилотного летательного аппарата.