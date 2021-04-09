Военнослужащий ВСУ погиб в Донбассе

Фото: pressjfo.news/facebook.com

Тепловая электростанция в городе Ужгороде на Украине будет перепрофилирована в реабилитационный центр. Реализацией проекта займётся инженерно-строительное командование ВМС США в Европе, Африке и Юго-Западной Азии.

Пентагон наймёт для этой цели подрядчика, который должен будет «в полной мере обеспечить руководство, предоставить рабочую силу, материалы, оборудование и принять все меры предосторожности, необходимые для проектирования, строительства и перепрофилирования»...