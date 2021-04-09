16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Военнослужащий ВСУ погиб в Донбассе

10:22, 11 апреля 2021
Фото: pressjfo.news/facebook.com

Украинский военный погиб в результате обстрелов в Донбассе. Ещё один получил ранения и был госпитализирован.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео