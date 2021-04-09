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Михаил Щипанов
Украинский военный погиб в результате обстрелов в Донбассе. Ещё один получил ранения и был госпитализирован.
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Тепловая электростанция в городе Ужгороде на Украине будет перепрофилирована в реабилитационный центр. Реализацией проекта займётся инженерно-строительное командование ВМС США в Европе, Африке и Юго-Западной Азии.
Пентагон наймёт для этой цели подрядчика, который должен будет «в полной мере обеспечить руководство, предоставить рабочую силу, материалы, оборудование и принять все меры предосторожности, необходимые для проектирования, строительства и перепрофилирования»...
Военнослужащий ВСУ погиб в Донбассе