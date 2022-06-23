В ЛНР рассказали, когда территорию республики освободят от ВСУ НМ ЛНР: всю территорию республики могут освободить в ближайшее время

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Всю территорию ЛНР могут освободить от украинской армии в ближайшее время, заявил представитель Народной милиции (НМ) республики Иван Филипоненко. В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что об этом свидетельствуют те обстоятельства, которые складываются в данный момент «на земле». Ранее подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что российские войска и силы Луганской Народной Республики взяли в оперативное окружение группировку ВСУ в Горском и Золотом.

Вся ситуация направлена на то, что территория ЛНР, судя по тенденции, будет освобождена, я полагаю, в ближайшее время, — заявил Филипоненко.

Ранее представитель луганской Народной милиции заявил, что массовая сдача в плен украинских военных из батальона «Айдар», заблокированных на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке, начнется сегодня, 23 июня. Он уточнил, что солдаты ВСУ начнут сдаваться ближе к вечеру.

До этого посол ЛНР Родион Мирошник сообщил, что военные формирования республики взяли под контроль дорогу из Северска в Лисичанск. Таким образом, военные отрезали путь снабжения группировки ВСУ размером в пять-семь тысяч боевиков.