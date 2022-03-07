В ЛНР под обстрел украинской армии попали ясли

В Луганской Народной Республике за последние сутки зафиксировано 11 обстрелов со стороны ВСУ. В результате атак в населённом пункте Первомайске погибла пенсионерка и получило повреждение дошкольное учреждение ясли-сад «Аленький цветочек», сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре координации и контроля прекращения огня (СЦКК).
В Луганске обстрел с применением украинскими войсками тактического ракетного комплекса «Точка У» привёл к возгоранию нефтебазы.
В общей сложности под огонь ВСУ
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что почти вся территория республики освобождена. По его словам, оставшиеся населённые пункты армия сейчас берёт в кольцо. Также стало известно, что в ЛНР задержали двоих агентов украинской разведки, намеревавшихся устроить теракты в Донбассе и в Ростовской области. Агенты были задержаны при перевозке оружия и боеприпасов.