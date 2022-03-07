В ЛНР под обстрел украинской армии попали ясли

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Представители стран — членов Евросоюза открыли длительную процедуру рассмотрения заявок, посланных Украиной, Грузией и Молдавией, на вступление в ЕС, сообщается в официальном аккаунте Председательства Франции в Совете ЕС в Twitter. AFP, ссылаясь на европейских дипломатов, отмечает, что упомянутые страны спешно подали заявления после начала спецоперации России на Украине.

Послы ЕС согласились направить просьбу трёх стран официальным лицам Союза, чтобы те предоставили мнение по поводу их заявлений, — сообщили дипломаты из Франции. Теперь Европейская комиссия должна будет опубликовать свою...