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В ЛНР под обстрел украинской армии попали ясли

07:48, 08 марта 2022
В ЛНР под обстрел украинской армии попали ясли Фото: ministryofdefenceua/facebook.com
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В Луганской Народной Республике за последние сутки зафиксировано 11 обстрелов со стороны ВСУ. В результате атак в населённом пункте Первомайске погибла пенсионерка и получило повреждение дошкольное учреждение ясли-сад «Аленький цветочек», сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре координации и контроля прекращения огня (СЦКК).

В Луганске обстрел с применением украинскими войсками тактического ракетного комплекса «Точка У» привёл к возгоранию нефтебазы.

В общей сложности под огонь ВСУ попали шесть населённых пунктов республики. Информация о пострадавших и степени разрушений уточняется.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что почти вся территория республики освобождена. По его словам, оставшиеся населённые пункты армия сейчас берёт в кольцо. Также стало известно, что в ЛНР задержали двоих агентов украинской разведки, намеревавшихся устроить теракты в Донбассе и в Ростовской области. Агенты были задержаны при перевозке оружия и боеприпасов.

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