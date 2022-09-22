В ЛНР осудили на 13 лет экс-военнослужащего за выдачу гостайны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший военнослужащий Народной милиции ЛНР приговорен Верховным судом республики к 13 годам лишения свободы за выдачу гостайны Службе безопасности Украины (СБУ), сообщает Луганский информцентр. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном.

Согласно материалам уголовного дела, украинскими спецслужбами военный НМ ЛНР был завербован в октябре 2020 года. Он согласился сотрудничать с СБУ в обмен на непривлечение к уголовной ответственности его матери, проживавшей в Харькове.

По версии следствия, мужчина совершил государственную измену, передав сотрудникам СБУ карты с кодировкой системы скрытого управления войсками, сведения о местонахождении и количестве минных заграждений, расположении боевых позиций НМ ЛНР, о военнослужащих и командирах. Эта информация позволила украинским войскам спланировать и организовать ряд диверсионных операций в тылу ЛНР.

Накануне МЧС ЛНР сообщало, что в населенном пункте Лисичанск две женщины подорвались на мине во время сбора грибов. По данным ведомства, они скончались на месте в результате осколочных ранений.