В ЛНР возбудили уголовное дело о госизмене против экс-сотрудника ОБСЕ МГБ ЛНР возбудило уголовное дело о госизмене против экс-сотрудника ОБСЕ, завербованного резидентом ЦРУ Лукашенко

Фото: Region Alexander Rekun/Global Look Press

В Министерстве госбезопасности (МГБ) ЛНР возбудили уголовное дело против экс-сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрия Шабанова, которого завербовал агент ЦРУ на Украине Андрей Лукашенко. В пресс-службе МГБ сообщили, что Шабанов передавал иностранным спецслужбам секретную информацию в военной сфере. Он работал ассистентом безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии.

Министерством государственной безопасности ЛНР возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена», — отметили в МГБ.

В ведомстве пояснили, что в 2016 году Шабанова завербовал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Лукашенко, представлявший интересы ЦРУ. Следователи установили, что двойной агент занимался разведкой под руководством кадровика американских спецслужб Стивена Габавикса, занимавшего в тот момент должность командира специального подразделения ЦРУ.

Шабанов, пройдя спецподготовку в США, с августа 2021-го по апрель 2022 года выполнял задания Лукашенко по сбору информации о передвижении бронетехники и личного состава Народной милиции ЛНР.

Полученные сведения он передавал представителю ЦРУ посредством смартфона со специализированным программным обеспечением, предоставленным ему СММ ОБСЕ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Херсонской области был задержан агент украинской разведки, который предоставлял ВСУ данные о перемещении российских военных в регионе, зафиксированные с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». Мужчину завербовали после того, как союзные войска взяли регион под свой контроль.