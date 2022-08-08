В ЛНР обнаружили штаб подразделения Центра психологических операций Украины Спецслужбы ЛНР обнаружили штаб подразделения Центра психологических операций Украины

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Солдаты вооруженных сил Украины

В Луганской народной республике (ЛНР) спецслужбы осмотрели здание, в котором ранее находился штаб оперативно-тактической группировки «Север» в Северодонецке, передает РИА Новости. Силовики обнаружили там следы базирования подразделения украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО), отвечающего «за пропаганду».

У них во многих документах фигурирует, что враг — это Российская Федерация. У них нет такого, что другие государства. Чётко, конкретно натаскивали против Российской Федерации. Именно здесь вот этой группировкой [Центром информационно-психологических операций] ковались такие данные, — рассказал один из сотрудников спецслужб республики.

Он добавил, что люди, жившие в Северодонецке, были ориентированы на Россию, однако их пытались переманить на свою сторону «разными способами». По данным силовика, граждан привлекали к культурным и «культурно-политическим мероприятиям». Спецслужбы считают, что в этом здании также «ковали» фейки об обстрелах.

Зачастую просто действительно придумывали всякие обстрелы Луганской и Донецкой народными республиками, «милиция вот так вот стреляла»... А на самом деле: сами выехали, поставили оружие, обстреляли, приехали, показали, — сказал сотрудник спецслужб.

В конце июня хакер из RaHDIt заявил, что ЦИПсО причастен к организации беспорядков в Казахстане. По его словам, это был 83-й центр информационно-психологических операций, расположенный в Одессе. Всего, по данным хакера, на Украине действует четыре подобных центра.