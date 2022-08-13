МИД Литвы призвал запретить россиянам въезд во все страны Евросоюза

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

МИД Литвы призвал все страны Евросоюза последовать примеру балтийских республик и запретить въезд гражданам России на свои территории. В Вильнюсе считают, что это сделает ограничение более эффективным, передает агентство BNS.

Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС, — цитирует агентство сообщение ведомства.

После начала российской спецоперации на Украине Литва одной из первых ограничила выдачу гражданам РФ шенгенских и национальных виз. Вслед за ней аналогичные решения приняли Латвия и Эстония. Причем Таллин пошел даже дальше, запретив въезд тем россиянам, которые уже имеют шенгенскую визу.

По данным визового агентства «Визаход», за последние две недели число граждан России, желающих получить шенгенскую визу, выросло на 40%. Ажиотаж спровоцирован призывами ограничить выдачу виз россиянам.

Ранее решение эстонских властей закрыть въезд россиянам, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, раскритиковала депутат Европарламента Яна Тоом. Она назвала такой шаг неумным и отметила, что он никак не будет способствовать восстановлению мира на Украине. Депутат также усомнилась в том. что подобное ограничение можно будет «протолкнуть» на уровне всего ЕС.