В Литве пообещали ответить адекватно на закрытие Белоруссией границы

https://static.news.ru/photo/2a25c64a-f9aa-11ea-a242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lukas Balandis via www.imago-ima/Global Look Press

Литва намерена ответить адекватно Белоруссии в случае, если Минск закроет границы между странами. С таким заявлением выступил премьер-министр балтийской республики Саулюс Сквернялис.

Ранее президент Белоруссии Александр Луашенко объявил о необходимости закрыть границу с Литвой и Польшей, а также усилить безопасность на украинской границе. Также он призвал литовцев и поляков «остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну».

Он подчеркнул, что ответ последует в случае, если слова Лукашенко о закрытии границ перерастут в действия. Как отметил Сквернялис, грузовики из стран идут в обе стороны. Соответственно, белорусские автомобили не смогут пройти ни через Литву, ни через Польшу. Такое стечение обстоятельств приведёт к тому, что и так «серьёзно больная» экономика республик получит ещё один удар.

По словам премьер-министра, Литва не вмешивается в дела своих соседей. А намерение закрыть границы оглашается для того, чтобы показать, что самый большой враг — это соседнее государство.

Тем самым белорусскому обществу «вешают макароны» о мнимых врагах, о бряцающих оружием и вредящих Белоруссии государствах НАТО, — цитирует Сквернялиса ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус назвал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границы между странами неадекватным, подчеркнув, что это признак отчаяния.