В Литве хотят запретить Киркорову и Шуфутинскому въезд в страну

https://static.news.ru/photo/739bafe2-599a-11eb-bb1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Литвы намерены запретить российским певцам Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому въезд на территорию республики. Об этом заявил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.

По его мнению, концерты этих исполнителей являются инструментом «мягкой российской политической пропаганды».

МИД сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду, — сказал литовский министр иностранных дел.

По данным местных СМИ, концерты Киркорова и Шуфутинского в Литве не состоялись из-за пандемии COVID-19, следствием которой стал запрет на проведение массовых мероприятий, передаёт «Российская газета». Согласно правилам, действующим в стране, организаторам концертов должна быть выплачена компенсация в размере €30 тыс. на покрытие убытков. При этом на сегодняшний день в списках лиц, которым запрещён въезд на территорию Литвы, значатся имена большого количества российских актёров и музыкантов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что коронавирус был обнаружен у 79 литовских медработников после того, как они получили первую дозу вакцины Pfizer. Наличие инфекции выявили у врачей вильнюсской клиники Сантара. Руководитель центра инфекционных заболеваний при медучреждении профессор Лигита Янчорене заявила, что это не связано с вакцинацией. По её словам, медики уже могли быть заражены на момент получения прививки.