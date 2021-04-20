В Литве десятки человек заразились неизвестным штаммом коронавируса

Литовские специалисты сообщили о появлении в стране неизвестной мутации коронавируса. Как рассказала глава регионального департамента Национального центра общественного здоровья Бируте Сапкаускене, новая разновидность вируса не связана с британским, южноафриканским или каким-то другим известным штаммом.
Она уточнила, что 35 случаев заражения новым штаммом было выявлено в районном центре Аникщяй. При этом треть заболевших уже выздоровели. Большинство из них не имели симптомов COVID-19. В больницу попали только несколько пациентов,
Ничего необычного как будто нет. Данных о том, что зафиксированная разновидность особенно агрессивна в смысле передачи от человека человеку, не получено. Необходимы дальнейшие наблюдения, — пояснила Сапкаускене.
В других местах Литвы эта разновидность мутировавшего коронавируса не обнаружена.
Ранее сообщалось, что в России формируются две собственные мутации коронавируса — северо-западная и сибирская. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, они не свойственны на данный момент ни одному описанному за границей штамму. Она также добавила, что в настоящее время в РФ зафиксировано 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 случай — южноафриканским.