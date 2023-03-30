В латвийском городе вернули на место памятник легионерам СС В латвийской Бауске вернули на место поваленный памятник легионерам СС

Фото: Социальные сети

В латвийском городе Бауска вернули на место памятник легионерам «Ваффен СС» — военного отделения организации СС нацистской партии, сообщает Telegram-канал издания Baltnews. Ранее постамент был повален вандалами.

Уточняется, что памятник вернули на место члены Баусского отделения праворадикального Национального объединения — Арнольдс Ятниекс с сельхозтехникой и Дайнис Рийкурис.

Постамент повалили в ночь на 27 марта. Неизвестные обвязали камень тросом и стащили с фундамента. По версии правоохранительных органов, к акту вандализма может быть причастна как группа лиц, так и один человек, сваливший постамент при помощи лебедки.

Памятник легионерам «Ваффен СС» посвящен солдатам трех полицейских батальонов. Монумент стал первым в балтийских странах сооружением в память о полицейских-карателях.

Ранее советский и российский режиссер Владимир Бортко заявил NEWS.ru, что латвийцы «фашистами были и остались». Таким образом он отреагировал на планы Министерства культуры Латвии потратить €300 тысяч на съемки фильма про военного преступника Эрнеста Лауманиса.