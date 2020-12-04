В Латвии у семи человек прошли обыски в связи с нарушением режима санкций

https://static.news.ru/photo/af5728b6-3615-11eb-a630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valsts.policija/facebook.com

Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) осуществила обыски у семи человек, подозреваемых в нарушении санкционного режима ЕС.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы. Утверждается, что обыски прошли согласно решению суда. СГБ уточняет, что следственные действия проводились «в Риге и её окрестностях» в рамках уголовного производства, начатого 16 января 2020 года.

Информация, полученная в ходе расследования, указывает на передачу экономических ресурсов лицу, подпадающему под санкции Евросоюза за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, — гласит сообщение СГБ.

Ранее стало известно, что латвийские правоохранительные органы подозревают в нарушении режима санкций журналистов Baltnews и Sputnik Латвия. Власти страны считают, что журналисты нарушили закон, так как работают на МИА «Россия сегодня». По версии правящих кругов прибалтийских стран, на всё агентство распространяются персональные санкции, наложенные на генерального директора Дмитрия Киселёва.

Как передавал NEWS.ru, сотрудники СГБ задержали несколько русскоязычных журналистов. Позже их отпустили под подписку о невыезде.