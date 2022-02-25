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В Латвии сообщили о закрытии воздушного пространство для России

14:17, 26 февраля 2022
В Латвии сообщили о закрытии воздушного пространство для России
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Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что прибалтийское государство закрывает воздушное пространство республики для самолетов российских авиакомпаний, предаёт ТАСС. Точных сроков приостановки авиасообщения министр не озвучил.

Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто, подчеркнул Борданс.

Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства. Об этом сообщил источник, близкий к одной из компаний. Таким образом, рейсы в эти страны из РФ станут невозможны.

До этого авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это связано с решением Польши и Чехии закрыть воздушное пространство для российских авиаперевозчиков.

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