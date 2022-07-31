В Латвии назвали запугиванием остановку поставок газа из России Глава Минэкономики Латвии Индриксоне: прекращение «Газпромом» поставок — запугивание со стороны России

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Прекращение «Газпромом» поставок газа в Латвию является шагом запугивания со стороны России, но для республики он не несёт существенных перемен. Рига уже давно не рассчитывает на поставки из РФ, заявила в эфире Латвийского радио министр экономики Илзе Индриксоне.

Этот шаг «Газпрома» существенно для нас ничего не поменяет <...> Думаю, это больше шаг запугивания со стороны России, — сказала она.

По мнению министра, «Газпром» прекратил поставки в ответ на заявление компании Latvijas Gāze. Там сообщили, что закупают топливо из России через посредника и платят за него в евро. При этом название компании — поставщика топлива не раскрыли.

Индриксоне добавила, что Рига давно перестала рассчитывать на поставки газа из России. В настоящее время приоритетным является получение сжиженного природного газа (СПГ) Клайпеды. Кроме того, ведётся работа над поставками из других направлений.

О прекращении подачи газа в Латвию «Газпром» сообщил 30 июля. В компании пояснили, что решение об этом принято в связи с нарушением Ригой условий отбора топлива.