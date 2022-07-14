В Кремле не видят рисков для России со стороны Молдавии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Молдавии не должны видеть угрозу со стороны РФ, было бы лучше искать взаимовыгодных добрых отношений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на фоне призывов главы Молдавии Майи Санду усилить армию. По его словам, которые передает РИА Новости, укрепление военного потенциала Кишиневом не создает рисков для Москвы, поскольку Молдавия не превращается в анти-Россию.

Здесь нет рисков для России. В Молдавии не должны видеть какую-то угрозу. Это абсурдно. Кто-то будет сравнивать это с Украиной, но сравнения неуместны. Все-таки Молдавия не превращалась в центр анти-России, как это пытались сделать на Украине. Там другая история. Наверное, было бы в интересах Молдавии искать с нами добрых и взаимовыгодных отношений, — заявил Песков.

Член Совфеда Алексей Пушков ранее заявил, что президент Молдавии проводит враждебную политику по отношению к России. При этом расплатиться с Москвой за газ в Кишиневе не могут. Так политик отреагировал на подписание Санду закона, который запрещает новостные программы из России. Он добавил, что Молдавия углубляет связи с соседней Румынией и преследует людей, которые носят георгиевские ленточки.