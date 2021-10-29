В кортеже Байдена на G20 насчитали рекордное количество машин

В кортеже президента США Джо Байдена на саммите G20 в Риме насчитали около 100 автомобилей. Как сообщает телеканал «Россия 1», к такой длинной автоколонне пришлось прибегнуть из-за коронавирусных ограничений в стране, согласно которым в одном автомобиле могут находиться не более трёх человек.
Большую часть автомобилей кортежа
На кадрах, опубликованных изданием Взгляд.ру, видно, как рекордной длины кортеж проезжает по улицам Рима.
Накануне, 29 октября, на встречу с папой Римским Франциском Джо Байден прибыл в кортеже из 85 машин.
Ранее сообщалось, что кортеж президента Украины Владимира Зеленского был усилен после покушения на его помощника Сергея Шефира. Добавилось число автомобилей сопровождения, появились мигалки и сирены.