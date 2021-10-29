Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что только отставка президента Владимира Зеленского спасёт страну от «нападок России». Для этого лидер Украины должен покаяться в своих «грехах» и уйти с поста, считает Луценко. Его слова приводит издание «Украинская правда».

Энергетическая катастрофа непутёвого правительства Зеленского, международная апатия из-за неадекватной внешней политики, помноженные на постоянную ложь Зеленского, — перечисляет экс-генпрокурор «грехи» политика в статье издания. Чиновник добавил, что России выгодно, когда...