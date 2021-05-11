Силовики в Киеве пришли с обыском к Медведчуку

https://static.news.ru/photo/b4e10f60-b25a-11eb-9edf-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук Фото: MedvedchukVV/facebook.com

Сотрудники правоохранительных органов пришли 11 мая с обыском в дом председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом пишут журналисты издания «Зеркало недели».

Дом Медведчука находится в Киеве на улице Монтажников. Данной информацией с прессой поделились источники в Службе безопасности Украины. Оцепление провели бойцы спецподразделения СБУ «Альфа».

Ранее Медведчук неоднократно заявлял, что украинские власти стремятся свести деятельность политической оппозиции в стране, а также его лично к нулю, прибегая к политике запугивания. Зимой в отношении политика и его супруги Оксаны Марченко, обвиняемых в финансировании терроризма, президент страны Владимир Зеленский ввёл ряд санкций. Таким образом украинский лидер привёл в действие решение Совета нацбезопасности и обороны государства.

В марте на Украине опубликовали новые записи телефонных переговоров якобы главы политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.

На аудиозаписи, полученной из «достоверных источников», якобы Медведчук и Сурков обсуждали ряд тем, одна из которых была связана с назначением министром самопровозглашённой ДНР Владимира Кононова с позывным Царь.