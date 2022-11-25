В киевских магазинах опустели полки с хлебом

Фото: Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В продуктовых магазинах в Киеве опустели полки с хлебом, сообщает «Киевский движ». Очевидцы сняли видео из продовольственных магазинов, на которых покупатели проходят мимо опустевших рядов в хлебобулочных отделах. Одна украинка назвала происходящее «полным трешем».

Покупателей миллион, хлеба нет, — пожаловалась жительница украинской столицы.

Еще в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране имеется запас основных продуктов питания на несколько месяцев. Также он заявил о мерах поддержки со стороны правительства посевной кампании, которая должна скоро начаться.

Вчера, 24 ноября мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы, у которых есть возможность, переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение. Он также высказался против эвакуации киевлян, но при этом не исключил «временного переселения определенных категорий людей в пригород».