В Киеве заявили об экстренной остановке энергоблоков Южно-Украинской АЭС

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На Южно-Украинской атомной станции произошла экстренная остановка энергоблоков, заявил в Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко. Ранее власти ряда регионов Украины сообщили об ударах по объектам инфраструктуры.

Южно-Украинская АЭС — аварийная остановка энергоблоков, — написал Гончаренко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что одна из пущенных по Киеву ракет попала по объекту инфраструктуры в городе. Об обстреле критической инфраструктуры в Винницкой области сообщил глава облгосадминистрации региона Сергей Борзов. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Также мэр Львова Андрей Садовой написал, что из-за ударов по объектам инфраструктуры во всем городе пропал свет. Он предупредил, что возможны перебои с подачей воды. Он также призвал всех местных жителей не покидать укрытия.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.