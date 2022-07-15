В Киеве заявили, что для перевозки зерна разблокируют три порта Украины Депутат Рады Гончаренко: на переговорах решили разблокировать Одессу, Черноморск и Южный

Фото: Wang Qing/XinHua/Global Look Press

Порт Одессы

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что на переговорах в Турции по зерну была достигнута договоренность о возможности разблокировки трех портов Украины. По его словам, вывозить пшеницу будут из Одессы, Черноморска и Южного, сообщает РИА Новости.

По моей информации, представители Украины, Турции, России и ООН на переговорах по восстановлению экспорта украинского зерна через Черное море договорились о возможности разблокировки трех наших портов загрузки. Речь идет об Одессе, Черноморске и Южном, — цитирует агентство Гончаренко.

Депутат добавил, что вывоз зерна планируется конвоями. Есть условия — потребуются некоторые операции по разминированию, а также «прекращение огня в пределах географических границ».

Ранее стало известно, что 13 июля представители России, Турции, Украины и ООН обсудили возможности создания «зернового коридора». Одним из условий вывоза зерна с Украины является договоренность о прекращении огня по пути следования судов. Кроме того, прибывающие на Украину пустые суда будут проверяться турецкими военно-морскими силами, чтобы не допустить контрабанду оружия.