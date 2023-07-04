В Киеве рассказали, что поменяли стратегию контрнаступления Секретарь СНБО Алексей Данилов: Украина поменяла стратегию контрнаступления

Фото: МО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в соцсетях заявил, что украинская армия сменила стратегию в ходе контрнаступления. По его словам, задачей ВСУ является истощение ресурсов российской армии, а не продвижение вперед.

Задача номер один — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплекта, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО русской армии, — написал Данилов.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина не сможет получить истребители F-16 до окончания контрнаступления. Он объяснил, что без окончания активных боевых действий невозможно наладить полноценное обучение украинских летчиков и технических специалистов, а также логистическую поддержку для самолетов.

До этого командующий ВСУ Валерий Залужный сравнил наступление без F-16 с атакой «с луками и стрелами». По его словам, самолеты необходимы украинской армии, поскольку российская сторона использует другое поколение авиации. Генерал также выразил раздражение из-за оценок медлительности украинского наступления.