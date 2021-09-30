В Киеве раскрыли секреты борьбы с поставками газа в обход Украины

У Киева отсутствуют какие-либо гарантии в отношении того, что Москва не станет договариваться с правительствами стран Европы о прямых поставках газа в обход Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Politika-live заявил внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

По словам Арестовича, в настоящее время существует только политическая игра и никаких гарантий. При этом Украина сумела обезопасить себя на некоторое время.

На эту зиму до весны мы своё население и страну обезопасили от возможного перекрытия газового вентиля. У нас в хранилищах закачано 18 миллиардов кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замёрзнем, если РФ перекроет кран, — рассказал советник.

Несколько дней назад Венгрия подписала новые контракты с российской компанией «Газпром» на поставки 4,5 млрд кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 млрд кубометров будут поступать в страну через Сербию посредством «Турецкого потока», ещё 1 млрд — через Австрию.

В ответ на это в Киеве заявили, что разочарованы действиями Венгрии, и пообещали обратиться в Еврокомиссию. Глава компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон пригрозил Будапешту значительным сокращением или полной остановкой транзита газа в Венгрию, несмотря на контракт между Россией и Украиной до 2024 года.