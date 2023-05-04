Стало известно о мощном взрыве в Киеве ночью 4 мая

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В ночь на 4 мая в Киеве прогремел сильный взрыв, сообщает ТАСС. По предварительной информации, он произошел на заводе «Арсенал». Агентство отмечает, что ночная воздушная тревога в украинской столице продолжалась 3,5 часа. Сообщалось о взрывах в Киеве и области.

Были взрывы ночью, после двух часов. Один взрыв был очень сильный, который слышали по всему городу, окна дрожали, сигнализация ревела. Прилет был, предварительно, по «Арсеналу», завод очень много территории занимает, — рассказал один из очевидцев.

Глава местной военной администрации Сергей Попко ранее сообщил, что Киев в ночь на 4 мая вновь подвергся многочисленным обстрелам. По его словам, это уже третья атака на столицу за четыре дня. Он отметил, что город попал под самые плотные и интенсивные атаки с начала года. Попко уточнил, что в результате нападения пострадавших нет.

В ночь с 3 на 4 мая воздушная тревога была объявлена в девяти областях Украины. Речь идет о Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. По данным СМИ, в Киеве в ночь на 4 мая прогремел взрыв. Также сообщалось о трех взрывах в Одессе.

В ночь на 3 мая на Кремль в Москве была совершена атака двумя беспилотными летательными аппаратами. Днем ранее Песков сообщал, что службы безопасности активно работают над сохранением безопасности и предупреждением провокаций во время мероприятий, запланированных на 9 мая.