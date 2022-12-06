На Украине призвали лишить Россию членства в МАГАТЭ Министр энергетики Украины Галущенко призвал лишить Россию членства в МАГАТЭ

Фото: Z6944 Sascha Steinach via imago-images.de/Global Look Press

Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что Россию нужно лишить членства в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). По его словам, самая большая потеря украинской энергосистемы с начала спецоперации РФ 24 февраля — это Запорожская АЭС.

Несмотря на то что СССР был одним из основателей МАГАТЭ, а Россия стала правопреемницей Советского Союза, роль и место в этой организации страны должны быть пересмотрены. Мы уверены, что Россия должна лишиться членства в этой организации, — говорится в сообщении.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинская сторона требует вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Он отметил, что этот пункт должен стать частью общего соглашения по деятельности атомной станции.

Глава МАГАТЭ также отмечал, что решение по обеспечению должного уровня безопасности Запорожской АЭС может быть найдено уже до конца текущего года. Он подчеркнул, что в этом вопросе стороны уже достигли значительного прогресса. Кроме того, было выдвинуто конкретное предложение по безопасности.

По словам Гросси, сложно определить, кто именно обстреливает ЗАЭС. Он подчеркнул, что задача МАГАТЭ состоит не в поиске виновных, а в обеспечении безопасности атомного объекта.