Руководитель пресс-центра охраны и обороны оперативного командования «Юг» Министерства обороны Украины Наталья Гуменюк уточнила, что флаг страны был сброшен на остров Змеиный с вертолёта. Полноценно его установят после того, как на остров прибудут украинские войска. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.
Флаг был доставлен на остров с помощью вертолета. Подождет до прибытия войск, а потом будет развеваться, — сообщила Гуменюк.
Свои предыдущие сообщения она призывала расценивать «метафорически».
Никто не высаживался на острове. Кто будет устанавливать его, поднимать? — добавила представитель украинского Минобороны.
Ранее Наталья Гуменюк заявила, что на острове Змеиный был установлен флаг Украины после того, как оттуда были выведены российские войска.
30 июня в российском Министерстве обороны рассказали, что ВС РФ решили оставить остров Змеиный и сделали это в качестве жеста доброй воли.