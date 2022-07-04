В Киеве признали, что не устанавливали флаг на острове Змеиный Минобороны Украины: флаг на остров Змеиный не устанавливали, а сбросили с воздуха

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Остров Змеиный

Руководитель пресс-центра охраны и обороны оперативного командования «Юг» Министерства обороны Украины Наталья Гуменюк уточнила, что флаг страны был сброшен на остров Змеиный с вертолёта. Полноценно его установят после того, как на остров прибудут украинские войска. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.

Флаг был доставлен на остров с помощью вертолета. Подождет до прибытия войск, а потом будет развеваться, — сообщила Гуменюк.

Свои предыдущие сообщения она призывала расценивать «метафорически».

Никто не высаживался на острове. Кто будет устанавливать его, поднимать? — добавила представитель украинского Минобороны.

Ранее Наталья Гуменюк заявила, что на острове Змеиный был установлен флаг Украины после того, как оттуда были выведены российские войска.

30 июня в российском Министерстве обороны рассказали, что ВС РФ решили оставить остров Змеиный и сделали это в качестве жеста доброй воли.