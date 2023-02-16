В Киеве приписали развал СССР украинцам Глава Совбеза Украины Данилов заявил, что именно украинцы разрушили СССР

Фото: Владимир Репик/ТАСС

СССР разрушили украинцы, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает РИА Новости. По его словам, все началось с первой стачки, в которой принимали участие 176 шахтеров, из которых 94 были украинцами.

Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз, — сказал Данилов.

Он добавил, что Украина сможет и «Россию разрушить как государство».

На пресс-конференции после саммита ШОС президент России Владимир Путин заявил, что западные страны не дождутся развала РФ. По его словам, Запад десятилетиями культивировал идею развала СССР и исторической России. Глава государства также отметил, что с какого-то момента для достижения этой цели было решено использовать Украину. По словам президента, военная операция началась на Украине, чтобы предотвратить развал России.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные аналитические данные и опрошенных бизнесменов сообщил, что в условиях масштабных санкций экономический период в России можно сейчас сравнить с «реминисценцией» 1990-х годов, когда развал СССР «оставил зияющие дыры в цепочках поставок, вынуждая потребителей и предпринимателей находить творческие способы их заполнения».