Путин: Запад стремится развалить Россию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Западные страны не дождутся развала России, заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС. По его словам, Запад десятилетиями культивировал идею развала СССР и исторической России. Глава государства также отметил, СВО на Украине это «не предупреждение». В ходе ее Россия видит попытки проведения терактов и на сдержанно на это отвечает, но «до поры до времени».

На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развития СССР и России как таковой, — сказал Путин.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее сообщал, что англосаксонские перверты подталкивают РФ к дезинтеграции, чтобы устранить страну с мирового политического поля. Политик отмечал, что Запад пытается добиться распада российского государства путем эскалации конфликта на Украине. Медведев отметил, что у властей СССР «хватило ума не дать раздербанить» ядерную силу страны. Ядерное оружие является лучшей гарантией сохранения великой России.

Медведев предостерег лидеров США и ЕС от угроз в адрес РФ, подчеркнув, что насильственный распад ядерной державы — «всегда шахматная игра со Смертью».