Bloomberg сравнил ситуацию в России под санкциями с «реминисценцией 90-х» Bloomberg назвал Россию под санкциями «реминисценцией 90-х» и шансом для малого бизнеса

Фото: Олег Булдаков/ТАСС

В условиях масштабных санкций экономический период в России можно сейчас сравнить с «реминисценцией» 1990-х годов, когда развал СССР «оставил зияющие дыры в цепочках поставок, вынуждая потребителей и предпринимателей находить творческие способы их заполнения», сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные аналитические данные и опрошенных бизнесменов. По информации издания, сложившаяся ситуация может сыграть на руку представителям малого бизнеса, которые заняты замещением западных брендов после того, как те покинули российский рынок.

После ухода многочисленных западных брендов российские предприниматели либо выкупают их бизнес, либо создают не менее успешные аналоги. Пончики Krispy Kreme теперь называются Krunchy Dream, Starbucks — Stars Coffee, а Pizza Hut — Pizza H, — говорится в сообщении.

Российские бизнесмены и граждане также находят альтернативных поставщиков необходимой им продукции после трудностей с договоренностями о поставках из западных стран. В качестве пункта отправки часто выбирается Китай.

В начале декабря послы стран Евросоюза согласовали введение девятого пакета антироссийских санкций. Ограничения затронули до 200 физлиц, компаний и организаций, в частности три банка и предприятия ВПК. Рестрикции также коснулись инвестиций в горнодобывающий сектор РФ, они в том числе включают запрет на трансляцию четырех телеканалов.