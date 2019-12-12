Киевский городской совет сообщил, что один из скверов украинской столицы назван именем погибшего журналиста Павла Шеремета.
Сегодня на заседании депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь Павла Шеремета, — говорится в сообщении ведомства, которое было опубликовано на официальном сайте.
Сквер имени Павла Шеремета находится на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в Шевченковском районе. Данное место было согласованно с родственниками погибшего.
Автомобиль Павла Шеремета взорвался утром 22 июля 2016 года, когда журналист ехал на работу. До сих пор не установлено, кто подложил в машину взрывное устройство и кто был заказчиком преступления.
Как писал NEWS.ru, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета.
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