https://static.news.ru/photo/bf52a164-1d0c-11ea-8a42-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

Киевский городской совет сообщил, что один из скверов украинской столицы назван именем погибшего журналиста Павла Шеремета.

Сегодня на заседании депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь Павла Шеремета, — говорится в сообщении ведомства, которое было опубликовано на официальном сайте.

Сквер имени Павла Шеремета находится на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в Шевченковском районе. Данное место было согласованно с родственниками погибшего.

Автомобиль Павла Шеремета взорвался утром 22 июля 2016 года, когда журналист ехал на работу. До сих пор не установлено, кто подложил в машину взрывное устройство и кто был заказчиком преступления.

Как писал NEWS.ru, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета.