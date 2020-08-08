В Киеве полиция обезвредила бомбу у офиса «Оппозиционной платформы»

https://static.news.ru/photo/bf9c6936-da24-11ea-9cfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: npu.gov.ua

Киевская полиция обезвредила взрывное устройство, которое неустановленные лица заложили у офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), сообщает пресс-служба политсилы.

В ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса «Оппозиционной платформы — За жизнь». Оперативно прибывшие взрывотехники Национальной полиции Украины подорвали взрывное устройство на месте, — говорится сообщении.

Ранее партия выступила за привлечение к уголовной ответственности сотрудников СБУ за попытку рейдерского захвата телеканала «112 Украина». Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» считают, что именно из-за такой позиции радикальные организации произвели минирование.

В политсиле потребовали объективного расследования инцидента. Они полагают, что преступление можно считать террористическим актом, «направленным против оппозиционной партии».

Подготовка террористического акта в густонаселённом районе является приговором власти Зеленского, который не может или не желает обеспечить безопасность и порядок в стране. Эта власть, Зеленский и его окружение, должны немедленно уйти в отставку, — сообщает пресс-служба партии.

ОПЗЖ не первый раз подвергается нападению радикалов. 3 августа в Ужгороде злоумышленники облили краской стены регионального офиса. В июле неизвестный бросил гранату в офис организации в Полтаве, тогда пострадала секретарь. Было возбуждено уголовное дело.

NEWS.ru писал, что рейтинг правящей украинской партии «Слуга народа» обновил антирекорд. Он составляет 26%. Тем не менее эта политическая сила остаётся самой популярной на Украине.