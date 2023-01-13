В Киеве переименовали станцию метро из-за дерусификации В Киеве сообщили о переименовании станции метро «Дружба народов» в «Зверинецкую»

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Киева объявили о предстоящем переименовании семи городских объектов в рамках кампании по «дерусификации», передает ТАСС. Отмечается, что в частности станция метро «Дружба народов» будет называться «Зверинецкая».

Заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета [Владимир Бондаренко] добавил, что киевляне путем электронного голосования также поддержали переименование станции метро «Дружбы народов» в честь исторического названия местности — «Зверинецкая», — говорится в сообщении.

Также проектируемая станция метрополитена «Проспект Правды» станет «Варшавской», бульвар, названный в честь русского художника Василия Перова (1834–1882), станет Воскресенским, а проспект Освободителей — проспектом Георгия Нарбута. В Киеве также появится площадь Украинских героев вместо площади Льва Толстого, аналогичным образом изменит название одноименная станция метро, вместо улицы Льва Толстого появится улица Скоропадского.

Власти Изюма Харьковской области Украины ранее приняли решение переименовать 19 улиц в рамках «дерусификации». Всего же по итогам заседания топонимической комиссии будут переименованы 22 топонима города.

В итоге улица Московская станет улицей Ивана Мазепы, Пушкинская — Степана Бандеры, площадь Революции — площадью Героев Крут. Улицу Ломоносова переименуют в улицу Романа Ратушного, Пролетарскую — в Лондонскую, Горького — в Виталия Смолярова. Улицу Тургенева назовут улицей Джохара Дудаева, Суворова станет улицей Семена Петлюры, Волоха — гетмана Полуботка, Камчатскую переименуют в улицу Аляски.