В Киеве отреагировали на условие США о возможном признании Крыма российским Советник Лещенко: Украина не обсуждала с США вопрос признания Крыма

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Сергей Лещенко

Киев не обсуждал на переговорах с США возможное признание Крыма российским, заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире телеканала «Рада». По его словам, украинская делегация не соглашалась на такой вариант урегулирования.

В прессе появились сообщения о том, что США готовы признать Крым российским <...>. У нас нет официально заявленной позиции никого из переговорщиков, со стороны украинской переговорной команды согласия на это нет, — заявил Лещенко.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на конфиденциальные документы и источники в дипломатических кругах сообщил, что Вашингтон оказывает дипломатическое давление на Киев, подталкивая его к принятию решения по инициативе президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. По данным издания, речь идет в том числе о признании Крыма российским и отказе от вступления в НАТО.

В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина не должна жертвовать суверенитетом, даже если США предложат отказаться от вступления в НАТО. По его словам, Вашингтон может подготовить документ, фиксирующий отказ Киева от членства в Альянсе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию WSJ, отметил, что контакты по разрешению кризисной ситуации вокруг Украины идут непублично. Он призвал относиться с осторожностью к любым обезличенным информационным вбросам по соответствующей теме.