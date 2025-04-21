Трамп предложил Киеву сдать Крым и забыть о НАТО WSJ: США подталкивают Украину к отказу от НАТО и признанию Крыма частью РФ

Фото: IMAGO/Aaron Schwartz/Global Look Press

Дональд Трамп

Вашингтон оказывает дипломатическое давление на Киев, подталкивая его к принятию решения по инициативе президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на конфиденциальные документы и источники в дипломатических кругах. По данным издания, речь идет в том числе о признании Крыма российским и отказе от вступления в НАТО.

Детали плана Трампа по урегулированию были озвучены на закрытых переговорах в Париже, а теперь Вашингтон ждет ответа от Киева. Решающая встреча представителей США, Украины и ЕС должна пройти в Лондоне уже на этой неделе. Если стороны найдут компромисс, предложения могут быть переданы Москве.

США теперь ждут ответа Киева, который, как ожидается, будет получен на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если будет достигнуто совпадение позиций Америки, Европы и Украины, предложения могут быть переданы Москве, — пишет WSJ.

Как поясняют источники, эти идеи пока носят дискуссионный характер и не являются ультиматумом. Однако сам факт их обсуждения указывает на возможный сдвиг в позиции Вашингтона, что уже вызывает тревогу в Киеве, отмечает WSJ.

Ранее американист доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил NEWS.ru, что президент США Дональд Трамп вряд ли захочет ставить России ультиматумы ради урегулирования украинского конфликта. По его словам, Вашингтон заинтересован не только в завершении боевых действий на Украине, но и в нормализации отношений с Москвой.