«Очень и очень аккуратно»: Песков о вбросах в СМИ по теме урегулирования Песков призвал аккуратно относиться к вбросам в СМИ по поводу мирных переговоров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Контакты по разрешению кризисной ситуации вокруг Украины идут непублично, а к любым обезличенным информационным вбросам по соответствующей теме нужно относиться с осторожностью, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он высказался насчет данных Bloomberg о том, что США могут признать Крым российской территорией в рамках более широкого мирного соглашения, передает ТАСС.

Поэтому нужно очень и очень аккуратно относиться к таким обезличенным информационным вбросам, — подчеркнул Песков.

Как отметил представитель Кремля, в настоящее время появилось много таких сообщений, ведется ряд дискуссий. Разумеется, работа по поискам путей мирного урегулирования конфликта не может и не должна проходить в публичной плоскости. Она должна осуществляться в абсолютно дискретном режиме, указал Песков.

Также Песков заявил, что Кремль не готов говорить о временных рамках украинского урегулирования конфликта. Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал слова его американского коллеги Дональда Трампа о том, что РФ и Украина могут заключить мир на этой неделе.

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон оказывает давление на Киев, подталкивая его к принятию решения по инициативе Трампа об урегулировании конфликта на Украине. По данным источников, речь идет в том числе о признании Крыма российским и отказе от вступления в НАТО.