Путин поручил правительству ускориться в одном вопросе Кабмин изучит сокращение сроков разработки и внедрения химических катализаторов

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Владимир Путин

Правительство России до 15 июня должно предложить, как сократить сроки разработки и внедрения химических катализаторов на основе отечественных решений, говорится в поручении президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительству Российской Федерации <...> представить предложения <...> о сокращении сроков разработки, тестирования, опытного производства и промышленного внедрения химических катализаторов, созданных на основе отечественных решений, — говорится на сайте Кремля.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что новый биопестицид может помочь в борьбе с борщевиком Сосновского. По его словам, ожидается, что разрабатываемое Россельхознадзором средство биологической защиты будет готово в 2025 году.

До этого стало известно, что госкорпорация «Росатом» выступит бизнес-партнером Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия». На стенде будет представлен макет атомной станции малой мощности с интегральной компоновкой на основе реактора РИТМ-200Н.

Также сообщалось, что в России впервые продемонстрировали прототип лазерного оружия для поражения БПЛА на дистанции до 500 метров. Как рассказал представитель компании-разработчика, ружье еще никто не применяет в зоне СВО. Указывалось, что ружье работает на основе технологии сфокусированного иттербиевого лазерного излучения, оружие способно разрушать корпус дрона, моторы, аккумулятор и пропеллеры.