В Раде отреагировали на планы США заставить Киев забыть о НАТО Депутат Рады Гончаренко: Украина не ограничит свой суверенитет по требованию США

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Украина не должна жертвовать своим суверенитетом, даже если США предложат отказаться от вступления в НАТО, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, Вашингтон может подготовить документ, фиксирующий отказ Киева от членства в Альянсе.

Наша задача — не допустить ограничения суверенитета. То есть кто угодно может говорить все что угодно, но мы как страна должны сохранить за собой право на вступление в любые военные альянсы, — написал парламентарий.

По словам Гончаренко, украинская переговорная позиция должна включать четыре ключевых пункта. В списке он указал юридическое непризнание занятых российскими войсками территорий, отсутствие ограничений по численности армии, право производить любое оружие в любых количествах и сохранение возможности вступать в военные союзы.

Вот это база и почва, на чем должна строиться украинская переговорная позиция, — заключил он.

Ранее Гончаренко заявил, что проведение в Киеве фестиваля ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) накануне Пасхи является провокацией против традиций Украины и ее военнослужащих в зоне боевых действий. Так он отреагировал на кинофестиваль, который стартовал в украинской столице.