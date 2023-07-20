В Киеве назвали сроки заключения договоров о гарантиях безопасности Ермак: договоры о гарантиях безопасности для Украины могут быть подписаны до конца года

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Андрей Ермак

Двусторонние договоры о гарантиях безопасности для Украины могут быть заключены до конца текущего года, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил в интервью изданию «Левый берег». По его мнению, долгой подготовительной работы эти соглашения не потребуют.

Очень реально, очень реально. Я не думаю, что здесь нужно очень много времени для того, чтобы появились первые проекты этих условий, — сказал Ермак.

Речь об этих договоренностях шла в декларации, опубликованной странами G7 по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Срок, которые могут потребоваться для их реализации, участник Альянса не указали. При этом на Украине выразили надежду, что «гарантии безопасности» заработают уже к следующему саммиту Блока в Вашингтоне в 2024 году.

Президент страны Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев уже начал готовить заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности. Он выразил надежду на то, что будут предприняты конкретные шаги в соответствии с достигнутыми договоренностями. При этом итоги саммита в Вильнюсе украинский лидер назвал неидеальными, поскольку его страна так и не получила официального приглашения в Альянс.