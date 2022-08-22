В Киеве назвали подделкой военное удостоверение возможной убийцы Дугиной Советник главы МВД Украины Геращенко назвал фейком удостоверение возможной убийцы Дугиной

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Советник Главы МВД Украины Антон Геращенко назвал подделкой удостоверение Нацгвардии Украины с фотографией Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве политолога Дарьи Дугиной. Ранее в Telegram-каналах было опубликовано удостоверение члена украинского полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена), в котором значится имя Натальи Шабан. Документ, предположительно, принадлежит подозреваемой.

Украинский политик написал в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), что обвинения в адрес гражданки Украины, это «сказки про то, что девушка с украинской фамилией подложила бомбу под машину семейки Дугиных».

Политик также прикрепил к посту в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) фото свидетельства члена полка «Азов», в котором стоит имя и фамилия главного редактора МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симоньян.

Удостоверение Натальи Вовк попало в интернет еще в апреле 2022 года. Оно было опубликовано на сайте «Немеzида» пророссийской хакерской группой RaHDit. В июле СМИ сообщали, что хакеры наладили канал передачи России информации об украинской армии. На сайте «Немеzида» были размещены данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, а также связанных с ними людей — всего около 2,5 тысячи человек.

22 августа стало известно, что украинку Наталью Вовк объявят в розыск с целью выдачи России. Как заявили в ФСБ, женщина прибыла в Москву 23 июля вместе со своей 12-летней дочерью, несколько недель жила в столице, а в день убийства приехала на фестиваль «Традиция», в котором принимали участие Дугин и его дочь. По версии следствия, на парковке Вовк заложила взрывное устройство под автомобиль Дугиных. После управляемого подрыва и гибели Дарьи Дугиной подозреваемая уехала из России в Эстонию, сообщили в ФСБ.