В Киеве назвали мечту «Газпрома», которая спасёт Украину

Декарбонизация Европы окажется выгодна как российскому «Газпрому», так и всей Украине. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По словам политика, мощность ГТС Украины составляет порядка 145 млрд кубометров газа, при этом общая мощность обходящих страну газопроводов составляет 180 млрд кубометров в год.

Если посмотреть на потребление Европейским союзом газа, то можно сказать, что это то количество, которое потребляла Европа последние годы. Я не знаю, у кого там страшный сон — декарбонизация, но на самом деле это мечта «Газпрома» и надежда Украины. Это означает, что Европа будет отказываться от угля и потреблять газ и тогда у нашей газотранспортной системы возможно появится будущее, — заявил Мураев.

Кроме того, экс-депутат отметил, что в наступающем отопительном сезоне стране не хватает 4 млрд кубометров газа. Деньги на такую покупку отсутствуют в бюджете страны.

Также политик заявил, что ситуация с энергоресурсами на Украине сложилась катастрофическая и альтернативы российскому газу не существует.

Ранее на Украине подсчитали убытки от несвоевременных закупок газа.