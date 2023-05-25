В Киеве нашли мертвым шведского наемника В Киеве нашли мертвым воевавшего на стороне Украины шведского наемника Даниэля Нюстрема

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Шведский наемник Даниэль Нюстрём, более года принимавший участие в боевых действиях на Украине, был найден мертвым в Киеве, пишет шведская газета Aftonbladet. Точная причина смерти неизвестна.

Тридцатишестилетний швед Даниэль Нюстрём уже более года добровольно воевал за Украину. Сейчас его нашли мертвым в Киеве, — говорится в сообщении.

Отмечается, что наемник принимал участие в боевых действиях на херсонском и донецком направлениях.

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский в начале мая сообщил, что фронтовым бомбардировщиком Су-34 нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в Харьковской области. По его словам, пункт их дислокации был поражен управляемыми бомбами.

Ранее Министерство обороны Латвии подтвердило присутствие лaтвийских военных на Украине. При этом в ведомстве уточнили, что они не участвуют в боевых действиях. Отмечается, что солдаты были нaправлены на выполнение вспомогательных функций, таких как охрана посольства Латвии на Украине и охранa грузов.