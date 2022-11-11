В Киеве исключили русский язык из учебной программы

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Русский язык исключили из учебных программ коммунальных учреждений дошкольного и общего среднего образования Киева. Такое решение принял городской совет украинской столицы, передает ТАСС. Там отметили, что в сложившихся условиях изучение данного предмета нецелесообразно.

В нынешних условиях нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса [на русском языке] и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева, — отметили в пресс-службе совета.

По мнению главы постоянной комиссии Киева по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадима Васильчука, решение депутатского корпуса позволит избежать напряжения в обществе и «усилит защиту образовательного пространства от гибридных влияний РФ».

Язык имеет значение и в настоящий момент это вопрос национальной безопасности, — подчеркнул Васильчук.

Он также пояснил, что это даст возможность группам и классам перейти с русского языка на государственный.

Закон о языке был принят на Украине в 2019 году. В рамках этого закона единственным государственным языком считается украинский, он обязателен к использованию практически во всех сферах жизни.

Ранее стало известно, что жена советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия в ходе интервью журналистке Анне Олицкой предпочла общаться на русском языке. Она пояснила, что говорит на нем с детства и считает его родным. Она добавила, что не считает русский «языком оккупантов» и не поддерживает распространяемое на Украине соответствующее утверждение.

Также сообщалось, что языковой омбудсмен Тарас Креминь обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что тот нарушил закон об использовании языка во время публичных мероприятий. Креминь отметил, что глава государства во время встреч с британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном, а также с актером и режиссером Шоном Пенном говорил на английском языке. По украинскому законодательству, во время культурных публичных мероприятий необходимо говорить на государственном языке. Помимо Зеленского, Креминь выявил нарушения еще у 25 чиновников.