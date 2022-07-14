Украинский президент Владимир Зеленский нарушил закон об использовании языка во время публичных мероприятий, сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает издание «Страна». Он отметил, что глава государства во время встреч с британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном 29 июня, а также с актером и режиссером Шоном Пенном 28 июня говорил на английском языке. По украинскому законодательству, во время культурных публичных мероприятий необходимо говорить на государственном языке. Помимо Зеленского, Креминь выявил нарушения еще у 25 чиновников.
Использование негосударственного языка было зафиксировано во время телевизионных эфиров, в социальных сетях и Telegram-каналах, — сообщил омбудсмен.
Креминь напомнил, что уже с 16 июля нарушение языкового закона может иметь последствия. Речь идет об административных взысканиях — предупреждении и штрафе от 3400 до 8500 грн. Если должностное лицо нарушит закон во второй раз в течение года, то размер штрафа составит от 8500 до 11 900 грн.
Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон о языке. С того момента все публичные мероприятия должны проводится на украинском языке. Специально для контроля за исполнением закона была учреждена должность языкового омбудсмена.
С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона будут караться штрафами, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за «публичное унижение или оскорбление государственного языка».
19 апреля министр образования Украины Сергей Шкарлет высказался за введение запрета на преподавание русского языка в украинских общеобразовательных учреждениях. Ранее Креминь также выступил с инициативой отменить обучение школьников русскому языку с 1 сентября.