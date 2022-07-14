На Украине Зеленского обвинили в нарушении закона о языке Языковой омбудсмен Украины Креминь обвинил Зеленского в нарушении закона о языке

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский нарушил закон об использовании языка во время публичных мероприятий, сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает издание «Страна». Он отметил, что глава государства во время встреч с британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном 29 июня, а также с актером и режиссером Шоном Пенном 28 июня говорил на английском языке. По украинскому законодательству, во время культурных публичных мероприятий необходимо говорить на государственном языке. Помимо Зеленского, Креминь выявил нарушения еще у 25 чиновников.

Использование негосударственного языка было зафиксировано во время телевизионных эфиров, в социальных сетях и Telegram-каналах, — сообщил омбудсмен.

Креминь напомнил, что уже с 16 июля нарушение языкового закона может иметь последствия. Речь идет об административных взысканиях — предупреждении и штрафе от 3400 до 8500 грн. Если должностное лицо нарушит закон во второй раз в течение года, то размер штрафа составит от 8500 до 11 900 грн.

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон о языке. С того момента все публичные мероприятия должны проводится на украинском языке. Специально для контроля за исполнением закона была учреждена должность языкового омбудсмена.

С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона будут караться штрафами, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за «публичное унижение или оскорбление государственного языка».

19 апреля министр образования Украины Сергей Шкарлет высказался за введение запрета на преподавание русского языка в украинских общеобразовательных учреждениях. Ранее Креминь также выступил с инициативой отменить обучение школьников русскому языку с 1 сентября.