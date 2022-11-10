Жена Арестовича назвала русский язык родным

Фото: @anastasiia_arestovich

Жена советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия

Жена советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия в ходе интервью журналистке Анне Олицкой предпочла общаться на русском языке. Она пояснила, что говорит на нем с детства и считает его родным. Она добавила, что не считает русский «языком оккупантов» и не поддерживает распространяемое на Украине соответствующее утверждение.

Мне комфортнее говорить на русском языке, потому что я с рождения говорю на этом языке, на этом языке говорили со мной мои родители, — сказала Анастасия Арестович.

При этом она отметила, что в жизни использует оба языка наравне и уважает тех, кто выбрал для себя только украинский.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием демонтировать в городе вывески, таблички и рекламу на русском языке. По его словам, градоначальник на это обращение так и не отреагировал, хотя прошло несколько месяцев.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон о языке. Согласно ему, единственным государственным языком страны считается украинский, он обязателен к использованию практически во всех сферах жизнедеятельности. Россия неоднократно критиковала этот документ, отмечая, что власти Украины таким образом намеренно сеют раздор между людьми, которые говорят как на национальном языке, так и по-русски.