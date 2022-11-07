От мэра Одессы потребовали убрать все вывески на русском языке Омбудсмен Украины Креминь потребовал демонтировать вывески на русском языке в Одессе

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Город Одесса

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием демонтировать в городе вывески, таблички и рекламу на русском языке, сообщает издание «Думская». По его словам, письмо с требованием было направлено в местную администрацию ещё в январе, но ответа до сих пор нет.

Еще в феврале 2022 года было отправлено соответствующее обращение, в котором говорилось о необходимости предпринять меры для недопущения нарушения на территории города Одесса требований закона в области размещения информации для общего ознакомления, а также внешней рекламы только на негосударственном языке. Однако по состоянию на сегодня нет ни ответа, ни соответствующих действий... Таким образом, размещенная с нарушениями внешняя реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана, — говорится в заявлении.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон о языке. Согласно ему, единственным государственным языком страны считается украинский, он обязателен к использованию практически во всех сферах жизнедеятельности.

Москва неоднократно критиковала данный документ. В частности, в МИД посчитали, что власти Украины таким образом намеренно сеют раздоры между людьми, которые говорят как на национальном языке, так и по-русски.

19 апреля министр образования Украины Сергей Шкарлет высказался за введение запрета на преподавание русского языка в украинских общеобразовательных учреждениях. Ранее Креминь также выступил с инициативой отменить обучение школьников русскому языку.