В Италии за сутки 727 человек умерли из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/c11e7546-7436-11ea-b957-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lukas Balandis via imago-images.de/Global Look Press

Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 727 — до 13 155 человек.

По данным Ordo News, за день в стране число заражённых COVID-19 выросло на 4782 — до 110 574 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Италии продлевает действующие меры по сдерживанию распространения коронавируса до 13 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. Он подчеркнул, что из-за отсутствия вакцины ещё долго не удастся победить коронавирус.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больниц.