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Украинский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырём подозреваемым в организации массовых беспорядков во время протестов в Новых Санжарах против размещения в посёлке эвакуированных из Китая граждан.

Четырём подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, — цитирует агентство УНН начальника отдела коммуникации Нацполиции по Полтавской области Украины Юрия Сулаева. По его словам,...