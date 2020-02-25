Число жертв заражения коронавирусом в Италии возросло до десяти человек. Об этом заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Число заражённых составляет 322. Общее количество умерших, которые входят в статистику, достигает десяти, — заявил он в ходе пресс-конференции в Риме.
Ранее NEWS.ru писал, что в Италии с вечера 24 февраля зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом. Летальные исходы были зафиксированы в регионах Ломбардия и Венето.
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