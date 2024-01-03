В Италии рассказали об утрате украинцами веры в Зеленского Corriere della Sera: украинцы теряют веру в Зеленского из-за неудач ВСУ

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Жители Украины теряют веру в своего президента Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления ВСУ, пишет итальянская газета Corriere della Sera. В публикации отмечается, что рейтинг украинского лидера снизился более чем на треть с начала российской спецоперации.

В статье приводятся данные опроса Киевского международного института социологии, согласно которым, в том, что Украина находится на правильном пути, убеждены только 54% респондентов. По мнению авторов, это указывает на определенную усталость украинцев от войны.

Популярность Зеленского также снижается, упав с 98% в начале войны до 60% сейчас. Растущий пессимизм напрямую связан с разочарованием ожиданий, связанных с контрнаступлением, — говорится в публикации.

Авторы также указали на внутренние политические проблемы Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко. В частности, они привели фрагмент высказывания градоначальника украинской столицы, в котором тот обвиняет президента во лжи и плохой подготовке армии, а также говорит, что Зеленский «заплатит за свои ошибки в конце войны».

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны страны Рустама Умерова уйти в отставку. Он пояснил, что глава государства и руководитель Минобороны демонстрируют своими действиями полную беспомощность. Соскин добавил, что в сложившейся ситуации Киеву необходимо идти на переговоры с Москвой и при этом соглашаться на ее условия для прекращения огня.