Зеленского и Умерова призвали уйти в отставку Соскин: Зеленский должен уйти в отставку из-за неспособности защитить Украину

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо уйти в отставку из-за его неспособности защитить страну от российских ударов, высказал мнение экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. По его мнению, украинский лидер показывает полную беспомощность. Также Соскин призвал уйти в отставку главу Минобороны Украины Рустама Умерова.

Умеров должен уйти в отставку как министр обороны, это же его действия, он же рассказывал, что там Крым возьмут и все такое, Зеленский тоже должен уйти в отставку, потому что полная беспомощность. Оказалась полная беспомощность, — высказался бывший советник Кучмы.

Он также выразил мнение, что если нынешнее руководство Украины продолжит находиться у власти, то в скором времени государство может прекратить свое существование. Соскин считает, что Киеву необходимо идти на переговоры с Россией и соглашаться на условия для прекращения огня.

О необходимости Зеленскому добровольно покинуть пост президента Украины ранее заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его мнению, украинский лидер может нарваться на гнев своих офицеров, поэтому ему нужно бежать из страны, пока это еще возможно. Риттер отметил, что бойцы ВСУ чувствуют себя преданными из-за некомпетентности главы государства и многие граждане жалуются на отсутствие пенсий и необходимой медицинской помощи.