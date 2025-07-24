Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле

В Италии признали открытость России к переговорам и уклончивость Украины L'Antidiplomatico: позиции России и Украины в Стамбуле все сильнее расходятся

Позиции России и Украины на переговорах в Стамбуле все сильнее расходятся, так как Москва демонстрирует открытость к диалогу, а Киев придерживается уклончивых формулировок, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico. По его данным, путь к завершению украинского конфликта по-прежнему представляется долгим и полным препятствий.

Российская делегация подтвердила готовность к диалогу, <…> однако украинское руководство продолжает играть на нескольких фронтах, колеблясь между военными требованиями Запада и неопределенностью в переговорах. После встреч в мае и июне это уже третья попытка диалога, которая сталкивается с нерешительностью Киева, — говорится в материале.

В издании также отметили, что Москва предложила создать три рабочие онлайн-группы — политическую, военную и гуманитарную, а также ввести краткосрочные перемирия сроком на 24–48 часов для медицинской эвакуации и эвакуации погибших. При этом Украина нарушила предыдущие соглашения, по-прежнему удерживая 30 российских гражданских лиц из Курской области.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил NEWS.ru, что новые раунды российско-украинских переговоров в Стамбуле будут проходить до «полной ликвидации» Украины. По его мнению, других способов спасения русского большинства на Украине не существует.